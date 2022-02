All Star Game 2022, vince il team Lebron: il canestro decisivo ‘alla Jordan’, record di triple di Curry e Chris Paul gioca con una mano [FOTO e VIDEO]

SportFair

Uno spettacolo incredibile: è andato in scena l’All Star Game 2022 di basket per il 75° anniversario. Il grande protagonista è stato Steph Curry, mvp di una partita che è salita alla ribalta soprattutto nel finale: il giocatore dei Golden State ha messo a referto 50 punti con il record di 16 triple. E’ stato il primo vincitore del trofeo Kobe Bryant, riservato al migliore della partita. Curry ha disputato una partita veramente incredibile, è riuscito a mettere in mostra ancora una volta il suo talento. L’apoteosi è stata raggiunta con il 163-160 che ha permesso al team Lebron di vincere contro il team Durant, King James ha messo a segno un canestro ispirato a Michael Jordan.

La partita

Il punteggio è già altissimo nel primo quarto, 47-45 con Luka Doncic che mette le due triple decisive. Chris Paul gioca solo con la mano sinistra considerando l’infortunio a quella destra. Il team Durant si riscatta nel secondo quarto con il punteggio 49-46 grazie al duo Dejoiunte Murray-LaMelo Ball, mentre Curry risponde con 6 triple. Il terzo periodo si apre ancora sotto il nome di Curry, le triple sono 7, il quarto finisce 45-45. Nel quarto periodo salgono un po’ in cattedra le difese, il canestro decisivo lo mette a segno Lebron James. Buona prestazione anche di Giannis Antetokounmpo con 30 punti e 12 rimbalzi. Il migliore per il team Durant è stato Embiid con 36 punti.

Il tabellino

Team LeBron: Curry 50 (1/3 da due, 16/27 da tre), Antetokounmpo 30, James 24. Rimbalzi: Antetokounmpo 12. Assist: James 8, Jokic 8.

Team Durant:Embiid 36 (9/12, 5/8, 3/3 tl), Booker 20, Ball 18. Rimbalzi: Embiid 10. Assist: Young 10.