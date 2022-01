Project Unique 71, il nuovo gioiellino di Denison. Profilo futuristico e sportivo per navigare con stile e velocità [FOTO]

SportFair

Denison è entusiasta di presentare Project UNIQUE, uno yacht personalizzato di 71 metri progettato da SkyStyle. Il progetto è disponibile esclusivamente come nuova opportunità di costruzione con Denison.

SkyStyle è uno studio di design con sede negli Stati Uniti, in Spagna e in Argentina che si concentra sulla progettazione concettuale avanzata dell’aviazione. I lead designer Lucas Colombo e Max Pardo hanno collaborato con giganti dell’aviazione come Boeing per testare i limiti di ciò che è possibile nella cabina di un aereo. Oggi, Lucas e Max stanno usando le loro capacità di progettazione aeronautica per entrare nel settore della nautica da diporto con i loro primi progetti di yacht per Project UNIQUE 71.

“Siamo stati presentati ad Alex al MYS 2021 dai nostri amici di SuperyachtOne. Denison ha mostrato grande interesse per il progetto e la nostra intenzione di aggiungere nuovi e freschi valori all’industria degli yacht. Abbiamo subito capito che c’era una grande possibilità per una sinergia molto interessante, per il futuro di UNIQUE 71“, ha affermato Lucas Colombo.

Il concept yacht di 71 metri chiamato Project UNIQUE 71 è destinato a navigare negli oceani con stile e velocità. Il suo profilo futuristico e un raggio di 13 metri abbracciano caratteristiche sportive, come un arco acuto e appuntito e superfici tridimensionali. Altre caratteristiche degne di nota a bordo dello yacht includono una terrazza prendisole sky lounge, una jacuzzi, un eliporto touch-and-go e una vasca immersione ad acqua fredda con copertura automatica.

Gli ospiti possono spostarsi da un ponte all’altro tramite l’ascensore o la scala centrale avvolgente. All’interno, lo spazio generoso conduce a suite private completamente attrezzate per un massimo di 12 ospiti, comprese quattro comode cabine, una suite VIP e una cabina armatoriale. Il ponte dell’armatore è progettato con un soffitto illuminato che può anche essere impostato per aprirsi automaticamente per una brezza oceanica.

L’interno dello yacht è ottimizzato per connettersi con l’ambiente grazie alle generose superfici trasparenti che circondano le aree sociali. L’opacità dei pannelli di vetro che fiancheggiano lo yacht può essere regolata per definire l’atmosfera o aumentare la privacy o la trasparenza.

Project UNIQUE vanta numerose aree di intrattenimento e relax, tra cui una palestra, una sauna, un teatro da 12 posti e una sala biliardo/bar. Le generose dimensioni dell’imbarcazione consentono configurazioni in diversi layout personalizzabili su richiesta.

“Nel mondo odierno dello yacht design, spingiamo costantemente il confine di ciò che è possibile sia nella forma che nella funzione. UNIQUE 71 mira a soddisfare il cliente più esigente. Con Denison che presenta questo design innovativo, consente a un cliente di rivolgersi a più cantieri navali per raccogliere preventivi per aiutare a sviluppare e trasformare questo progetto in realtà senza essere legato a un cantiere particolare. La sfida è trovare un cantiere navale in grado di comprendere questa visione e gli obiettivi del cliente, sia come individuo che nell’uso aziendale/personale dello yacht. Non vediamo l’ora di svolgere un piccolo ruolo nel realizzare questo sogno”, ha commentato il broker Denison Alex G. Clarke.