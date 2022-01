Max Verstappen sceglie il numero 1: il campione del mondo di F1 svela il casco per la nuova stagione [FOTO e VIDEO]

La stagione 2022 di Formula 1 si avvicina sempre più e tra test privati, presentazione dei team e altri dettagli curiosi si respira già aria di campionato.

In attesa di tornare in pista, il neo campione del mondo ha svelato oggi il suo nuovo casco per la stagione 2022. Max Verstappen ha aperto la custodia del suo elmetto in un video pubblicato sui suoi canali social e ha così visto per la prima volta il casco che indosserà nel nuovo Mondiale, mostrandolo al mondo intero.

“Non l’ho visto nemmeno io ancora. C’è tanto oro come potete vedere, ho anche il numero 1. Ho deciso di non cambiare molto il design, ma di cambiare un po’ i colori. Anche il leone in cima ora è completamente dorato. Ho chiesto anche una stellina dietro per il campionato vinto“, ha spiegato l’olandese della Red Bull che abbandona momentaneamente il suo ’33’ per guidare col numero 1 di campione del mondo.

ɴᴇᴡ season, ɴᴇᴡ ɴᴜᴍʙᴇʀ, ɴᴇᴡ ʜᴇʟᴍᴇᴛ

Very happy to show you all my new helmet for the 2022 season! It’s the small details that make the difference 1️⃣⭐

