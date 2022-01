Marbel e Hinnominate insieme per la linea Kids: Belen Rodriguez e i suoi fratelli lanciano la collezione bambini [FOTO]

SportFair

Il Gruppo Marbel annuncia l’acquisizione della licenza di Hinnominate, il brand d’abbigliamento fondato da Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, di cui produrrà e distribuirà le future collezioni kidswear.

Marbel inzia così l’anno 2022 all’insegna di una nuova crescita professionale e produttiva, accogliendo un brand contemporaneo e trasversale, dinamico e cool come Hinnominate.

La nuova collaborazione partirà con la collezione FW 22-23 del marchio dei fratelli Rodriguez, contraddistinto da un allure contemporanea dal touch street. La collezione è ispirata dallo stile sofisticato e confortevole delle celebrità americane off-duty, che, lontane dalle luci scintillanti del jet-set mondano, adorano indossare capi loungewear pratici e trasversali, infusi di un tocco cool e ricercato.

Il nuovo normcore di Hinnominate, composto da capi comfy ed eleganti al contempo, si traduce in capi dall’attitude street couture, pensati per bambine e bambini dinamici e curiosi. Hinnominate si contraddistingue per le sue delicate palette di colori pastello, che sfumano dai rosa ai verdi, passando per gli azzurri, arrivando fino alle tinte neutre e confortevoli del nocciola e del caffè. Accanto alle esplorazioni cromatiche, il brand sviluppa anche un’inedita modellistica kidswear ad hoc, con volumi over e contemporanei, che garantiscano massima libertà di movimento.

Tute, hoodie, shorts e t-shirt, in materiali freschi e performanti come il jersey e il mohair, si propongono di diventare alleati comodi e cool da sfoggiare secondo il proprio stile, impreziositi con dettagli dal tocco street e giocoso, come i loghi tridimensionali in spugna o le combinazioni di mini e maxi stampe.

“Sono molto contento di iniziare il nuovo anno attraverso una nuova e stimolante collaborazione con un brand dinamico e contemporaneo come Hinnominate. Il DNA sofisticato e cool del brand, che combacia con lo stile di Belen, Cecilia e Jeremias, è ricco di spunti creativi stimolanti e costruttivi. Confrontandomi con loro ho percepito la loro passione per la moda e l’entusiasmo per questo nuovo progetto condiviso, e la nostra collaborazione mi riempie di orgoglio” – dichiara Pino Cariello, fondatore e CEO di Marbel Spa.

“Siamo molto soddisfatti per il lancio della linea kidswear di Hinnominate. Sulla scia del successo della linea adult, siamo fiduciosi che quanto ideato per il mondo bambino sarà apprezzato dalle mamme, che si ritroveranno a condividere con i loro bambini la passione per la moda e il desiderio di sperimentare insieme look comfy e di tendenza”– aggiungono i fratelli Rodriguez.