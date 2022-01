Invasione di campo agli Australian Open: chi è la donna che ha interrotto la finale tra Medvedev e Nadal [FOTO]

SportFair

Una finale ricca di spettacolo, quella degli Australian Open tra Medvedev e Nadal. A spuntarla, dopo oltre 5 ore di gioco, è stato Rafa Nadal, che alza al cielo il trofeo del suo 21° Slam, diventando il più grande di sempre, lasciandosi alle spalle Djokovic e Federer, a quota 20.

Una partita durante la quale non sono mancati i colpi di scena: durante il secondo set, infatti, quando Nadal si trovava sul 5-3, una donna ha fatto invasione di campo, costringendo gli steward ad intervenire.

Chi era questa donna? Cappellino intesta, mascherina e striscione, l’invasore di campo è un’attivista per i diritti dei rifugiati. La sua comparsa in campo è durata ben poco, ma il necessario per far parlare di sè.