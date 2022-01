Inter, le anticipazioni sulla maglia per la stagione 2022/23: si torna alla versione classica [FOTO]

SportFair

L’Inter si sta confermando su altissimi livelli, guida la classifica del campionato di Serie A con ampio merito e ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Può contare su una rosa molto competitiva, in più si è affidata ad un allenatore molto preparato come Simone Inzaghi, l’ex Lazio non ha fatto rimpiangere Antonio Conte. Le prospettive per il futuro sono interessanti, l’obiettivo della dirigenza è quello di alzare l’asticella ed essere considerata una delle favorite anche per la vittoria in Europa.

L’Inter ha sistemato in parte i conti con la cessione di due big come Hakimi e Lukaku, ma che sono stati rimpiazzati con calciatori sicuramente all’altezza. Il club nerazzurro programma anche la prossima stagione e sono emerse le prime anticipazioni anche sulla maglia per il 2022/2023. Come conferma il sito footyheadlines.com si torna alla versione classica con ampie strisce nere e blu. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.