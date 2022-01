Incidente per Arnold Schwarzenegger: il suo SUV finisce sopra un’altra auto [FOTO]

SportFair

Spiacevole episodio per Arnold Schwarzenegger: l’attore è stato coinvolto ieri in un brutto incidente d’auto. Il SUV di Schwarzenegger si è ribaltato sopra un’altra macchina, il cui autista è rimasto ferito.

L’attore ed ex governatore della California, stava guidando il suo SUV Yukon quando si è scontrato con una Prius rossa finendole addosso, prima di rotolare a sinistra anche su una Porsche Taycan. Le persone che si trovavano sul posto parlano di scene da film, di una collisione pazzesca. La donna alla guida della Priusc è rimasta ferita, con sanguinamento dalla testa: è stata trasportata in ospedale ed è in buone condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni e le indiscrezioni delle forze dell’ordine a TMZ, sembra che l’incidente sia stato colpa di Schwarzenegger.