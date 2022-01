“GVESVS”, Nove25 lancia la nuova capsule collection dedicata all’album di Guè Pequeno [FOTO]

SportFair

NOVE25 presenta una nuova sensazionale collaborazione. Il brand e retailer italiano di gioielli in argento lancia la capsule collection “GVESVS” che prende il nome dall’omonimo album di Gué, recente Disco di Platino.

Il progetto ha inizio sin dal lancio dell’album con la creazione artistica di una corona di spine che l’artista indossa nella campagna di comunicazione che ha accompagnato l’uscita della sua ultima opera. Ora, quell’icona dirompente, diventa una collezione disponibile negli store Nove25 e sul suo sito e-commerce.

Composta da 4 gioielli (in due varianti colore), la capsule collection GVESVS si ispira e trasforma il filo spinato in ceselli bagnati in oro giallo: anello, collana con pendente, orecchino e uno chevalier, anche nella versione in argento. Nel solco della sua tradizione, Nove25 consente la customizzazione del pendente e dello chevalier attraverso il suo configuratore online, rendendo questa collezione unica e personalizzabile. Un dono e un’occasione imperdibile per gli appassionati di Gué e del brand.

Lo shooting della campagna dedicata, opera del foto reporter di guerra Gabriele Micalizzi, vede come protagonista Gué, ispirato da sacro e profano, sollevarsi sulle acque, come ad indicarci che tutto è possibile, tutto ancora dev’essere scritto.

I Prezzi dei gioielli della collezione partono da:

• FASCIA CORONA DI SPINE € 88,00

• CHEVALIER GVESVS € 148,00

• ORECCHINO CORONA DI SPINE € 58,00

• COLLANA PENDENTE GVESVS (L60) € 178,00

• COLLANA PENDENTE GVESVS (L70) € 198,00