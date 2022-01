Lando Norris e Luisinha Oliveira escono allo scoperto: ufficializzata la storia d’amore con la sexy modella portoghese [FOTO]

SportFair

Lando Norris è un pilota amatissimo e apprezzatissimo in tutto il mondo. Il britannico della McLaren non è riuscito ancora a lottare per le migliori posizioni nel Mondiale della Formula 1 ma si è comunque messo in mostra in diverse occasioni, ottenendo risultati splendidi e facendo sognare tutti i suoi tifosi.

In attesa di tornare in pista per la stagione 2022 di F1, Norris, così come tanti suoi colleghi, si sta godendo un po’ di meritato relax e lo sta facendo in compagnia della sua fidanzata! Il britannico ha ufficializzato ieri la sua storia d’amore con la bellissima modella portoghese Luisinha Oliveira, classe ’99, con un post sui social.

Una foto romantica e dolcissima accompagnata dalla didascalia “il mio sole”.