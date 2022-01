Chi è la fidanzata di Nick Kyrgios? Costeen Hatzi, una sexy imprenditrice al fianco del bad boy del tennis [FOTO]

SportFair

Nick Kyrgios sa come rendersi protagonista. Il tennista australiano ha fatto subito parlare di sè dopo aver vinto il primo match nello Slam di casa, per via dell’esultanza alla Cristiano Ronaldo e per aver festeggiato con dei fan in tribuna, bevendo birra dal loro bicchiere.

Il bad boy del tennis è nuovamente in campo adesso, a Melbourne, dove sta affrontando Medvedev, nel tentativo di staccare il pass per il terzo turno degli Australian Open. Kyrgios ha bisogno del supporto di tutti i suoi tifosi per avere la meglio sul russo e soprattutto della sua fidanzata, fedelmente in tribuna.

Kyrgios, infatti, sembra aver perso follemente la testa per la sua nuova fiamma, tanto da portarla con sè anche in panchina durante gli allenamenti.

Chi è la fidanzata di Kyrgios

La dolce metà di Nick Kyrgios si chiama Costeen Hatzi e la loro relazione è stata resa pubblica lo scorso dicembre, con degli scatti pubblicati sui rispettivi profili social. Costeen ha 21 anni ed è una modella australiana, Personal Blogger, Home Decor e Imprenditrice. Ha frequentato la scuola e l’università nella sua città natale e ha frequentato la sua istruzione universitaria dalla sua città natale.



Costeen è la fondatrice di “Casa Amor Interiors”, un rivenditore di decorazioni per la casa. Non è noto come i due si siano conosciuti ma sembra che i primi contatti siano avvenuti a novembre scorso.

Innamorata ed orgogliosa del suo uomo, Costeen non si perde un incontro di Kyrgios, supportandolo in tribuna e anche a bordo campo durante gli allenamenti.