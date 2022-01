Dal contratto con la Disney al 4° posto a Sanremo: chi è Arianna Bergamaschi? Scelta per cantare l’Inno di Mameli prima di Inter-Juventus

SportFair

E’ tutto pronto per la grande sfida di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus. Questa sera a San Siro andrà in scena puro spettacolo con le due squadre a lottare in campo per la vittoria finale. Ad aprire le danze della grande sfida di questa sera sarà Arianna Bergamaschi, che canterà l’Inno di Mameli prima del fischio d’inizio.

Chi è Arianna Bergamaschi

Non tutti la conoscono, o meglio, la conoscono ma non ricordano bene chi sia e dove l’hanno vista. Rinfreschiamo un po’ la memoria. Arianna Bergamaschi è una cantante e attrice italiana. Nata a Milano l’11 novembre 1975, Arianna cresce nel mondo della musica ed eredita questa grande passione dalla mamma, Graziella Caly, famosa cantautrice. Il debutto nel mondo dello spettacolo è davvero precoce: Arianna già a 7 mesi è protagonista di spot pubblicitari e fino ai 12 anni sono tante le sue apparizioni. Sin da piccola frequenta lezioni di canto e recitazione e a 13 anni entra nel mondo Disney: viene scelta infatti come volto e voce ufficiale e così registra ben 4 album, in 5 anni, nei quali Arianna canta classici Disney, inediti e tanto altro. Dopo la parentesi Disney, Arianna si tuffa nel mondo dei musical, senza trascurare il suo percorso da cantante. Lancia il suo album “Arianna” e poi partecipa a Sanremo, prima tra le nuove proposte e poi tra i Big, chiudendo ai piedi del podio. Arianna Bergamaschi è stata anche protagonista nel piccolo schermo: è stata ballaerina a La Corrida, ospite fissa a CentoVetrine e anche conduttrice di BauBoys. Arianna Bergamaschi, tra i tanti impegni non ha mai trascurato il suo amore per la musica, collaborando con tantissi artisti, anche di fama internazionale, come Shaggy, Will.I.Am e Pitbull.

Arianna Bergamaschi si è sposata nel 2014, dopo 7 anni di fidanzamento, col manager francese Olivier Francois e nel 2016 è diventata mamma, ma del figlio non si sa molto.

“Domani in occasione della finale di Supercoppa Frecciarossa tra Inter e Juventus scenderò in campo anche io… ma non per giocare 😂Avrò il grandissimo onore di cantare l’Inno di Mameli prima del fischio d’inizio! Sono immensamente grata, che emozione! 🥰 Vi aspetto tutti per cantare insieme! 🇮🇹” con queste parole Arianna Bergamaschi ha annunciato ieri sui social che sarà lei a cantare oggi l’Inno di Mameli prima del fischio d’inizio di Inter-Juventus.