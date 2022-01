Canada Goose presenta Humanature: il lusso performante incontra la sostenibilità [FOTO]

SportFair

Il brand di lifestyle continua a fissare lo standard per l’outerwear di lusso sostenibile con una collezione che dà forma al proprio scopo di mantenere il pianeta freddo e le persone che ci vivono al caldo

Canada Goose lancia la capsule HUMANATURE, una collezione progettata sia per le persone che per il pianeta. La capsule collection rimane fedele all’eredità del brand in termini di prestazioni, lusso e innovazione, e allo stesso tempo rappresenta la propria attenzione alla sostenibilità e il proprio futuro. L’acclamato Standard Expedition Parka di Canada Goose ritorna con l’aggiunta di quattro nuovissimi cappotti e piumini per uomo e donna.

HUMANATURE è la piattaforma di scopo di Canada Goose, che unisce le proprie iniziative basate sulla sostenibilità e sui valori. Nasce dalla convinzione che essere umani significhi essere parte della natura, poiché ognuno ha la responsabilità intrinseca di dare il proprio contributo, proteggere il pianeta e fare la differenza. HUMANATURE sottolinea l’obiettivo del brand di mantenere il pianeta freddo e le persone su di esso calde. Canada Goose si dedica a mantenere il pianeta freddo attraverso la propria Strategia di Impatto Sostenibile, sostenendo il pianeta e l’ambiente. Attingendo dalla propria rinomata eredità, il brand mantiene fisicamente e simbolicamente le persone al caldo attraverso i propri prodotti, senza tralasciare la celebrazione delle comunità, delle persone e della cultura.

Canada Goose ha fatto del futuro la sua responsabilità, dedicandosi a guidare un cambiamento significativo e a esercitare un’influenza che vada al di là del brand stesso. Gli obiettivi sono strategici con scadenze volutamente sfidanti, impegnandosi a ridurre il proprio impatto sia nelle operazioni che nei prodotti, incluso l’arrivare a zero emissioni di carbonio entro il 2025. Nel 2021, Canada Goose si è impegnata a convertire il 90% dei propri materiali in Preferred Fibres and Materials (PFM) entro il 2025. I PFM, come le fibre riciclate e organiche, sono alternative sostenibili ai materiali convenzionali. La nuova capsule HUMANATURE è la più grande collezione di PFM presentata fino ad oggi, a riprova del fatto che il marchio sta rapidamente utilizzando materiali più responsabili dal punto di vista ambientale nei propri capispalla, abbigliamento e accessori.

I quattro nuovi modelli – Rhya Overcoat (€ 2.095), Kiefer Puffer (€ 1.595), Ryker Overcoat (€ 2.095), Nairo Puffer (€ 1.595) – sono realizzati con Recycled Feather-Light Ripstop, la versione riciclata del tessuto proprietario del brand. Realizzata al 100% in nylon riciclato, mantiene le sue qualità prestazionali, rendendo questi modelli resistenti, idrorepellenti e leggeri. I punti di contatto con il cashmere aggiungono comfort, mentre le caratteristiche regolabili e rimovibili, tra cui cinture e cappucci, offrono versatilità in tutte le stagioni e in tutte le condizioni atmosferiche. Anche la piuma dell’intera HUMANATURE Capsule è al 100% di provenienza responsabile. Allineato alla propria strategia di impatto sostenibile, Canada Goose ha ottenuto la certificazione Responsible Down Standard (RDS) nel novembre 2021.

La colorazione monocromatica naturale di Griege non tinta in tutta la collezione è funzionale allo scopo. Non tingendo questi tessuti, il marchio ha eliminato le sostanze chimiche e l’acqua necessarie al processo di tintura. Griege è una caratteristica esclusiva delle collezioni HUMANATURE di Canada Goose, essendo stata presentata per la prima volta con lo Standard Expedition Parka; una palette distintiva mentre il brand continua a espandere il proprio outerwear, abbigliamento e accessori sostenibili.

La collezione HUMANATURE è disponibile dal 10 gennaio 2022 in selezionati negozi Canada Goose in tutto il mondo e online su canadagoose.com.