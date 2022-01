A tutto Trail Runnig: la passione off road si fa in tre in Valchiavenna! Presentata la stagione 2022 del Trail Madesimo

SportFair

Tre appuntamenti per scoprirne grazie alla corsa la natura rigogliosa nel cuore delle Alpi, beni culturali di pregio e incantevoli paesaggi fino ai 2.200 metri del Passo Spluga. La Valchiavenna, al confine tra la Lombardia e il cantone svizzero dei Grigioni, si prepara a una stagione sportiva all’insegna del trail running confermando il Madesimo Trail, ideato dal Consorzio Turistico di Madesimo e organizzato dalla SSD Andromeda Sport, che si trasforma in vero e proprio circuito dedicato agli appassionati dell’off road.

Nella località in provincia di Sondrio, tra le eccellenze turistiche dell’arco alpino, potranno viverne tutte le sfumature nelle tre adrenaliniche competizioni su differenti distanze, dislivelli e atmosfere, mettendosi alla prova come atleti competitivi, open oppure immergendosi in un’esperienza outdoor slow come camminatori.

Le manifestazioni arricchiscono il fitto calendario di eventi e attività della Valle Spluga, meta ideale per la pratica, nella stagione invernale, di sci nei 40 km di piste, snowboard, snowkite, ciaspole, motoslitte e fat bike mentre, nell’estiva, di bike, arrampicata e trekking. Una palestra a cielo aperto, un angolo di paradiso da esplorare con un patrimonio di musei e palazzi storici, artigianato, delizie enogastronomiche e molto altro.

“Madesimo anche quest’anno continua a essere il palcoscenico perfetto di importanti gare sportive e ciò non può che renderci orgogliosi – afferma Francesca Cervieri direttore del Consorzio Turistico di Madesimo – Il nostro territorio e le cime che ci circondano sono un ottimo campo di allenamento per i runner d’alta quota che desiderano sfidare dislivelli impegnativi. Con questo calendario di eventi proseguiremo il posizionamento di Madesimo come una delle località alpine ideali per praticare sport, in particolare trail running, in montagna, circondati solamente dal fascino delle Alpi”.

MADESIMO WINTER TRAIL: 27 marzo 2022

Lungo il tracciato innevato di 9 km con circa 300 m D+ il winter trail toccherà il centro del Comune lombardo per poi risalire senza difficoltà la dorsale degli Andossi. Il percorso, con partenza e arrivo dalla zona dell’Arlecchino, regalerà suggestivi panorami della vallata e scorci mozzafiato, come le cime dei pizzi Tambò, Ferrè, Piani e Quadro. Nel tratto conclusivo la sfida porterà nel fondovalle ai piedi del pizzo Spadolazzo, correndo nella conca boschiva che accoglie il paese e godendo di una visuale magnifica sulle piste da sci, compreso l’altopiano di Motta.

MADESIMO VERTICAL: 25 giugno 2022

Il weekend avrà inizio sabato 25 giugno con il Madesimo Vertical – Memorial Silvio Gianera: un’ascesa di 3 km con 500 m D+ che farà battere forte il cuore dei trail runner, non solo per la fatica. Dalla partenza dal fondovalle in località Macolini, a 1692 m di altitudine, percorreranno il sentiero N6 per tagliare la finish line al Rifugio Bertacchi, in prossimità del Lago Emet, a 2.196 m.

MADESIMO SUMMER TRAIL: 26 giugno 2022

Il programma di domenica 26 giugno prevede due distanze, 9 km con 450 m D+ e 21 km con 890 m D+, entrambe con start line nel centro di Madesimo. La gara Short permetterà di salire sugli Andossi, attraversando l’altopiano degli Andossi, passando accanto alla suggestiva Chiesetta di San Rocco fino a 1.930 m di altezza. Il rientro in paese sarà in discesa lungo il Giardino Alpino Valcava.

Dopo aver superato i primi 5 km della Short, la gara Long, riconosciuta come qualificante all’UTMB® World Series categoria 20 km e valida 1 punto ITRA (International Trail Running Association), proseguirà sull’intero perimetro della diga del lago Montespluga correndo sul suo muraglione, aperto eccezionalmente per l’occasione solo ai partecipanti. Al ritorno costeggeranno il lago Andossi (o delle Anatre), toccando nel punto più alto i 2.060 m, e si ricongiungeranno infine sul tracciato della 9 km.