Una special edition per un Natale scintillante: la Combo Box di Alviero Martini 1ª classe [FOTO]

Gli orologi da donna Alviero Martini 1A Classe Watches sono segnatempo preziosi e iconici che abbracciano ogni avventura con la giusta dose di leggerezza ed eleganza, dando un valore al proprio tempo.

Per questo Natale il brand ha deciso di sorprendere le proprie consumatrici, proponendo un’esclusiva Combo Box limited edition, dal gusto scintillante e super glamour, in perfetta sintonia con lo spirito delle feste.

L’orologio, in serie limitata, è caratterizzato da una cassa e un bracciale in oro giallo per un look brillante per questo Natale. Come sempre, però, sono i dettagli a fare la differenza e ciò che rende unico questo orologio sono i cristalli luminosi che impreziosiscono sia la lunetta che circonda il quadrante, sia le maglie centrali del bracciale sotto forma di pavé, esaltando lo splendore tipico del Brand Italiano. Per le più affezionate al marchio, inoltre, si può scegliere il cinturino in versione pelle con l’iconica ed immancabile mappa Geo Classic, presente all’interno della combo box ed intercambiabile.

Il modello racchiude in sé lo stile e la brand identity della griff, ed è pensato per la donna contemporanea e moderna, che non ha paura di osare, e che grazie a questo gioiello farà sfoggio di eleganza e bellezza, non solo durante le feste, ma per tutti i giorni dell’anno.