Un Natale sexy e romantico con la lingerie Intimissimi [FOTO]

Le feste di Natale stanno arrivando ed Intimissimi ha pensato ad una capsule irresistibile. Dalla corsetteria e lingerie in pizzo, dai pigiami taglio maschile in seta, alle varianti più comfy, fino alle maglie ultralight with cashmere, le proposte Intimissimi accontentano diversi gusti e personalità, adattandosi a tante occasioni differenti. Le it girl del momento, a colpi di stories, mostrano i loro christmas outfit con eleganza, e con un mix calibrato di seduzione ed ironia. Grandi classici che vengono declinati nei toni must legati a questo periodo, primo fra tutti il rosso. Il tutto viene impreziosito da dettagli raffinati come pizzi, fiocchetti e lurex. Da Chiara Ferragni a Elisabetta Canalis e Beatrice Valli, da Paola Di Benedetto a Giulia Gaudino, le amiche del brand posano con naturalezza indossando la loro lingerie preferita che le farà sentire bellissime e sempre a proprio agio in questo rush finale verso il nuovo anno.

Anche Giulia Valentina e Paola Turani, influencers e amiche inseparabili, hanno deciso di indossare per i loro scatti l’intimo firmato Intimissimi. Donne diverse tra loro per attitude, fisicità e personalità, ma che non hanno saputo resistere al fascino della capsule natalizia firmata Intimissimi.

