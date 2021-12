Salernitana, gli striscioni di protesta dei tifosi e quello di solidarietà dei nerazzurri [FOTO]

SportFair

E’ stata una partita senza storia quella della 18esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Salernitana e Inter. La sfida non è stata mai in discussione e si è conclusa sul netto risultato di 0-5. La gara è in archivio già nel primo tempo con i gol di Perisic e Dumfries, nella ripresa Sanchez, Martinez e Gagliardini.

E’ una situazione sempre più delicata per la Salernitana, non solo dal punto di vista sportivo. Non si sono registrate offerte all’altezza per il passaggio di proprietà, la situazione è in alto mare e il rischio è quello di concludere il campionato in largo anticipo, già alla fine del girone di andata.

Contestazione da parte dei tifosi che sono furiosi per la situazione. “Gravina mantieni la promessa… Dilettanti, promozione o nei campi di periferia, la Salernitana per noi non ha categoria!”, si legge. Poi uno striscione di solidarietà dei tifosi dell’Inter: “la fede non si svende come al mercato, vicini ai tifosi della Salernitana”. In alto la GALLERY.