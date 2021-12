Mercedes Benz protagonista della prima di “The Matrix Resurrections”: una AMG G 63 dentro un’imponente pillola rossa [FOTO]

Lo scorso 18 dicembre ha debuttato negli Stati Uniti, al Castro Theatre di San Francisco, il nuovo film ‘The Matrix Resurrections’. Nel film, il pubblico tornerà in un mondo diviso in due realtà: una, la vita di tutti i giorni; l’altra, quello che c’è dietro.

Neo, il protagonista del film, si trova nuovamente di fronte alla domanda cruciale: pillola blu o pillola rossa? Assumendo la pillola blu, rimane nella quotidianità del mondo simulato di Matrix. Se sceglie quella rossa, fugge da una vita determinata dagli alieni in un mondo reale sconosciuto e ancora una volta si trova a combattere contro il dominio delle macchine. Mercedes-Benz è stata tra i protagonisti della prima insieme all’installazione di un’imponente pillola rossa, posizionata accanto allo storico palazzo del cinema, lunga circa 12 metri, larga quattro e alta 3,5 metri. All’interno di questa affascinante installazione è stata presentata una Mercedes-AMG G 63 (consumo di carburante combinato: 14,4 l/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 330 g/km) in grigio selenite. Nel film, la Classe G, icona del fuoristrada, prende parte a un frenetico inseguimento. A bordo di una G 550 (modello USA), un gruppo di ribelli apre la strada a Neo e Trinity, i due protagonisti del film, per fuggire da Matrix.

“Classe G e la pillola rossa stanno molto bene insieme. Entrambe rappresentano libertà, individualità e autodeterminazione. Questa è la ragione per la quale siamo stati felici di supportare la Warner Bros. Pictures con il debutto mondiale di ‘The Matrix Resurrections’ con un’installazione straordinaria e di grande attrattiva”, ha dichiarato il Dr. Emmerich Schiller, CEO Managing Director Mercedes-Benz G GmbH ed Head of the Off-Road Vehicle Product Division Mercedes-Benz AG. “Le sponsorizzazioni sono una componente centrale delle nostre attività di branded entertainment. Mercedes-Benz ha una lunga tradizione come partner dell’industria cinematografica, sia a livello nazionale che internazionale. Abbiamo, da circa 20 anni, una stretta collaborazione con la Warner Bros., poiché il mezzo cinematografico consente di implementare la comunicazione del marchio e del prodotto in modo emozionale e, in una certa misura, anche renderla immortale”.