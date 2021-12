Incontro speciale per Francesca Sofia Novello! La compagna di Valentino Rossi con… ‘Tokyo’ a Madonna di Campiglio [FOTO]

SportFair

Valentino Rossi ha detto addio alla MotoGP un mese fa, ma la sua carriera da pilota non è ancora terminata perchè il Dottore avrà un futuro nelle quattro ruote. Il 9 volte campione del mondo è stato celebrato più e più volte in questo mese per tutto ciò che ha fatto nella sua lunga carriera nel mondo a due ruote. A supportare sempre Valentino Rossi, in particolar modo negli ultimi anni, c’è stata la sua dolce metà, la donna che ama e che presto lo farà diventare padre, Francesca Sofia Novello.

Tutti, in tantissimi, la apprezzano: bella, semplice e concentrata sul suo lavoro di modella, Francesca Sofia Novello ha fatto breccia nel cuore di molti che la seguono sui social. La bella modella italiana ha condiviso splendidi scatti da Madonna di Campiglio, dove sta trascorrendo del tempo con delle amiche e forse anche con Valentino Rossi, impegnato in belle e appassionanti sciate, come ogni inverno ed in molti hanno notato l’incontro speciale fatto da ‘la Franci’.

Francesca Sofia Novello ha infatti condiviso dallo Chalet Fiat degli scatti con Ursula Corberò, l’attrice spagnola che ha interpretato il ruolo di Tokyo nell’amatissima serie tv di Netflix La Casa di Carta, facendo così impazzire tutti i fan e anche il suo Valentino, che sicuramente sarà tra gli amanti della serie spagnola.