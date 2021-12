Zlatan Ibrahimovic incontra il Papa, “le piace il Milan?”: il web in delirio, “è una reunion per Natale” [FOTO]

SportFair

Giornata memorabile per Zlatan Ibrahimovic: il calciatore svedese del Milan è stato ricevuto oggi dal Papa in Vaticano dove ha portato con sè una maglia del Milan ed il suo libro “Adrenalina”, da consegnare in dono al Pontefice.

Emozionato e sorridente, Ibrahimovic ha avuto modo di scmabiare quattro chiacchiere col Papa: “ho portato qualcosa per lei e ci tenevo a dargliela personalmente“, ha affermato consegnandogli i suoi doni. “Questa è una parte della mia storia, contiene la descrizione della mia vita e un piccolo messaggio“, ha spiegato parlando del suo libro.

“Le piace il Milan? Io con questa faccio un po’ di magie in campo“, ha aggiunto invece riferendosi alla sua maglia rossonera. “Lo leggerò volentieri, lo sport è un messaggio di umanità e grandezza“, ha risposto Papa Francesco.

Intanto sui social non mancano i commenti esilaranti! C’è chi ha affermato “sbagliato, è il Papa che ha incontrato Ibrahimovic“, e chi ancora “il Papa e dio nella stessa foto, è una reunion per Natale“.