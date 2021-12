Hannah Kohn meglio di Steph Curry: record di 19 triple in un match di basket femminile di High School

SportFair

Arriva dagli States un record davvero stratosferico. A soli 17 anni, Hannah Kohn ha stabilito un nuovo record mostruoso in una partita di High School di basket femminile.

La giovane ha infatti battuto il record di triple in una partita, segnandone ben 19 nella sfida tra il suo liceo Haggerty ed il Lyman, superando di due triple il record precedente. Hannah ha chiuso il primo tempo andando a referto con 11 triple: durante l’intervallo, dunque, una sua compagna di squadra ha cercato su internet il record di triple segnate in un match e così tutto il team si è impegnato per aiutare la cestista a stabilire il nuovo record.

Alla fine, l’Haggerty ha vinto 88-23 e Hannah ha segnato ben 61 degli 88 punti della sua squadra.

Nemmeno Steph Curry è ancora riuscito a raggiungere un traguardo simile: la stella degli Warriors puntava a 16 triple per superare Ray Allen come miglior giocatore da tre punti nella storia dell’NBA e si pensava che avrebbe potuto battere questo record nella sfida contro i Blazers, ma così non è stato, perchè ne ha segnate ‘solo’ sei di triple. Il record di triple di Curry in una sola partita è di 13. Numeri che rendono ancora più mitica e storica l’impresa di Hannah Kohn.