Genoa-Samp, il derby della Lanterna regala spettacolo: le coreografie sono mozzafiato [FOTO]

SportFair

Genoa e Sampdoria sono in campo per la 17esima giornata del campionato di Serie A, si tratta del Derby della Lanterna che non ha bisogno di presentazione. L’inizio di stagione è stato deludente per le due squadre che occupano la 15esima e la 18esima posizione, sono pienamente in lotta per la retrocessione. Il Genoa ha cambiato proprietà da poco, mentre i blucerchiati sono nel caos dopo l’arresto del presidente Massimo Ferrero.

Atmosfera delle grandi occasioni allo stadio per la partita del campionato di Serie A, il clima è veramente caldissimo per una gara fondamentale non solo per la classifica. Coreografie mozzafiato allo stadio, le tifoserie regalano spettacolo. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.