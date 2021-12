Hamilton ritrova il sorriso: grande festa in fabbrica per l’8° titolo Costruttori della Mercedes [FOTO]

SportFair

Il finale di stagione 2021 di Formula 1 farà discutere ancora a lungo. La Mercedes ha deciso di non continuare la sua battaglia per avere giustizia dopo la sconfitta di Lewis Hamilton all’ultimo giro del Gp di Abu Dhabi. Una decisione presa insieme al pilota britannico stesso, che non proferisce parola da domenica scorsa, quando si è congratulato con Verstappen per la sua vittoria dopo la gara di Yas Marina.

Mercedes ha rotto il silenzio pochi giorni fa, prima della serata di gala della FIA, dove sono stati assegnati i premi: il team di Brackley è stato rappresentato solo da James Allison, che ha ritirato il trofeo del Titolo Costruttori.

Ieri, però, in casa Mercedes c’è stata una grande festa: Lewis Hamilton è stato accolto proprio da campione, in compagnia di Valtteri Bottas e Toto Wolff. A Brackley si è festeggiato il titolo Costruttori in grande stile: Lewis Hamilton è apparso sorridente e felice, ha salutato tutto lo staff in fabbrica, ha chiacchierato per un’ultima volta da compagno di squadra con Bottas.

Il finlandese ha vestito per l’ultima volta gli abiti ufficiali Mercedes, salutando con una passerella finale in auto in compagnia della sua fidanzata.