Daniel Ricciardo ad Abu Dhabi con la faccia di Fernando Alonso tatuata sul braccio: l’esilarante siparietto [VIDEO]

E’ tutto pronto ad Abu Dhabi per l’ultimo round della stagione 2021 di Formula 1. A Yas Marina si deciderà chi tra Hamilton e Verstappen sarà il campione del mondo 2021. Inutile dire che nel giovedì di conferenze stampa non si è fatto altro che parlare della sfida tra i due contendenti al titolo, oltre che di quanto accaduto domenica a scorsa a Jeddah, ma tra un pronostico e l’altro c’è anche stato spazio per qualche risata.

Ovviamente non poteva che essere Daniel Ricciardo a strappare una risata a tutti i presenti in sala stampa a Yas Marina: l’australiano della McLaren ha infatti sorpreso tutti sfoggiando un tatuaggio davvero… insolito. Sul braccio di Ricciardo spunta infatti il volto di Fernando Alonso! Proprio così!

Ovviamente si tratta di un tatuaggio temporaneo, un regalo di Natale da parte dello spagnolo dell’Alpine.

Il tutto è nato dall’iniziativa del Secret Santa della F1, ovvero una tradizione secondo la quale ai membri di un gruppo viene assegnata casualmente una persona a cui fanno un regalo e Alonso ha pescato dal cappello di Babbo Natale il nome di Ricciardo. Solitamente l’identità del donatore dovrebbe rimanere un segreto, ma in questo caso è stato impossibile mantenere l’anonimato.

Dopo aver pescato il nome di Ricciardo Alonso si è trovato un po’ spiazzato, ma è bastato qualche giorno per capire il regalo azzeccato per l’australiano. Il pilota della McLaren ama i tatuaggi e di recente ha anche portato il suo ex capo, Cyril Abiteboul, a tatuarsi a causa di una scommessa persa: quale miglior regalo, dunque, se non un tatuaggio?

Ovviamente Alonso doveva essere particolarmente originale e così ha deciso di donare al suo collega dei tatuaggi temporanei col suo volto. “Insieme ad una bella bottiglia di vino rosso ho ricevuto anche questi tatuaggi con la sua faccia. E’ fantastico!“, ha dichiarato Ricciardo in conferenza stampa, giocando col suo tatuaggio, muovendo il muscolo del suo braccio per ‘modificarlo’.

“È bello, è bello“, ha aggiunto poi al parco chiuso, dove ha incontrato Alonso: “Fernando ha appena baciato Fernando“, ha scherzato ancora.