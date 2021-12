Miss Italia 2021, chi è Elena Meloni? Dalla Sardegna per il secondo anno consecutivo in finale [FOTO]

SportFair

Il conto alla rovescia sta per terminare: domenica verrà eletta la nuova reginetta di bellezza. Il 19 andrà in onda la finalissima di Miss Italia 2021, con le 20 finaliste arrivate fino in fondo che si contenderanno il titolo. 20 bellezze da tutt’Italia, che lasceranno a bocca aperta tutti gli spettatori, mettendo in difficoltà la giuria e chi dovrà e vorrà votarle.

Tra le 20 finaliste c’è anche Elena Meloni, 23enne di Santa Teresa Gallura, che raggiunge la finale per il secondo anno consecutivo.

La giovane sarda sogna di diventare Miss Italia e di lavorare per Dolce&Gabbana. Tra i sogni di Elena anche quello di imparare la lingua a Londra e vivere a Milano. Come si può vedere anche dagli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, Elena è una modella, e punta a calcare le passerelle più importanti del mondo della moda. Ha iniziato a fare la modella a 15 anni, quasi per gioco.