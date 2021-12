Cannavaro, l’impresa è in bicicletta: da Napoli a Roma in 7 ore e 43 minuti [FOTO]

SportFair

Fabio Cannavaro è stato uno dei difensori italiani più forti di sempre, si è messo in mostra soprattutto con la maglia della Juventus e quella della Nazionale, si è laureato campione del Mondo con gli azzurri. Adesso è stato protagonista di una nuova impresa in… bicicletta. L’ex calciatore ha voluto documentare tutto su Instagram: da Napoli a Roma in 7 ore e 43 minuti e in compagnia di alcuni amici per una distanza di 254 chilometri.

Cannavaro si è fotografato prima della partenza con il Vesuvio alle spalle e all’arrivo con il Colosseo. Presente anche Valerio Agnoli, ex ciclista pro. Sui social sono arrivati tanti commenti, da Totti a Pato, poi Luca Toni. “Ma davvero?”, ha scritto Simone Perrotta. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.