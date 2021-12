AS Roma Lunar New Year: la nuova collezione di New Balance per celebrare l’anno della Tigre [FOTO]

SportFair

New Balance ha rilasciato la collezione in edizione limitata AS Roma Lunar New Year.

La collezione, composta da otto articoli, è stata ideata per celebrare l’anno della Tigre e presenta una t-shirt con grafica, una felpa con cappuccio, una sneaker 237 e un pallone da calcio.

Sono stati aggiunti anche altri accessori da indossare fuori dal campo e che includono un cappello, un berretto con pompon e una sciarpa, ciascuno impreziosito da una stampa con tigre dorata in riconoscimento della festa.

La release fa parte della campagna “Only Roma” di New Balance per la stagione 2021/22 in riconoscimento della Roma come stile di vita.

La collezione completa è in vendita da oggi, 20 dicembre 2021, ed è disponibile per l’acquisto su www.newbalance.com (Europa) e www.asroma.com (in tutto il mondo).