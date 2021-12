Antonio Giovinazzi e l’omaggio speciale a Raikkonen: ad Abu Dhabi in pista con un casco dedicato ad “Iceman” [FOTO]

SportFair

“E’ tempo di celebrare una leggenda, è tempo di ringraziare un vero amico”, con queste parole Antonio Giovinazzi ha omaggiato oggi sui social Kimi Raikkonen, che ad Abu Dhabi correrà la sua ultima gara di F1.

Quella di Yas Marina sarà l’ultima gara di entrambi i piloti Alfa, ma se per il pugliese ci potrebbero essere nuove chance di tornare in F1 in futuro, per il finlandese è arrivato il momento di appendere il casco al chiodo.

Raikkonen ha annunciato il suo ritiro dalla F1 ormai tempo fa e quella di domenica sarà la sua ultima gara. Per questo motivo, Antonio Giovinazzi, compagno di squadra di Raikkonen, ha deciso di omaggiarlo correndo a Yas Marina con un casco speciale a lui dedicato. “Grazie Kimi”, si legge in inglese sull’elmetto del pilota pugliese dove compare anche più volte il soprannome di Raikkonen, “Iceman”.