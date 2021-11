WaterRower e NOHrD, più̀ che semplici attrezzature sportive! Il fitness diventa design [FOTO]

SportFair

Nel 1988 John Duke, canottiere della Yale Rowing Team e della squadra nazionale degli Stati Uniti, creò WaterRower un vogatore ideato per rivivere le stesse emozioni del canottaggio, il suo amato sport. Un vogatore unico che utilizza la tecnologia basata sul principio della resistenza dell’acqua. La sua particolarità̀ è la WaterFlyWheel brevettata e progettata al fine di riprodurre le dinamiche fisiche del canottaggio. Da 30 anni Peter King, supervisiona la combinazione del design, tecnica artigianale ed etica nell’utilizzo dei materiali, che danno vita al vogatore WaterRower.

Sostenibilità̀ assicurata grazie al legno utilizzato proveniente dalle foreste dei monti Appalachi dell’est degli Stati Uniti. WaterRower vanta un’ampia gamma di modelli differenti per tipologia di legno e di colore, adatti ad ogni ambiente e arredo, tutti personalizzabili con loghi, slogan o grafiche. I materiali di costruzione dei vogatori WaterRower sono di primissima scelta: frassino, noce, ciliegio, alluminio e acciaio. Il legno è stato scelto grazie alle sue meravigliose qualità, prima fra tutte è l’abilità di assorbire i suoni e le vibrazioni migliorando la silenziosità e la dolcezza del WaterRower quando viene utilizzato.

A differenza dei vogatori tradizionali, WaterRower offre un lavoro senza impatti e senza carichi sia per l’allenamento che per la riabilitazione e grazie alla posizione seduta di esercizio, il peso non grava sulle ginocchia e sulle anche. L’ergometro WaterRower è stato esposto al Design Museum di Londra ed è stato anche premiato con il rinomato Plus X Award per il suo design unico. La crescente domanda dei clienti WaterRower, relativa a prodotti per il fitness con design funzionale ed ecologico, suggerisce a Dominik Kuprecht, fondatore e CEO di WaterRower Germany, la creazione del marchio NOHrD, avvenuta nel 2010. La gamma di attrezzature per il fitness WaterRower viene quindi ampliata con i prodotti WallBars, SlimBeam, TriaTrainer, Swing Bell, NOHrDWall, WaterGrinder e dal 2018 NOHrDBike.

Molto più̀ che semplici attrezzature sportive, i prodotti NOHrD incarnano tutti gli aspetti della funzionalità̀, del design e della produzione sostenibile. Preziosi strumenti per lo sport, realizzati con materiali naturali, in grado di combinarsi perfettamente con qualsiasi tipologia di arredamento. Macchine a cavo, panche per esercizi, attrezzature cardio, spalliere ed accessori, sono alcune delle attrezzature sportive di alta gamma NOHrD, realizzate artigianalmente a Nordhorn, in Germania, con l’utilizzo di legno proveniente da foreste ecosostenibili della Germania.

A settembre 2019 il gruppo WaterRower/NOHrD acquista Sprintbok. Il tapis roulant non motorizzato, si unisce ufficialmente a WaterRower/NOHrD ed amplia la già̀ sostanziosa gamma di attrezzature proposte. L’esperienza di WaterRower e NOHrD si materializza nel nuovo design del tappeto, ottenendo maggiori prestazioni e comfort. Ecologico, non necessita di elettricità̀ per il suo funzionamento. Chi lo utilizza può̀ stabilire il proprio ritmo, ottenendo sensazioni pari alla corsa classica. L’evoluzione del nuovo Sprintbok: le fiancate dello Sprintbok V2, in legno massiccio, e proposte nelle essenze di frassino, quercia, ciliegio e noce; le linee ed il concetto della sua struttura in acciaio «ripensata» per dare una maggiore stabilità; un nuovo schermo con l’App Sprintbok integrata.

L’azienda fornisce pacchetti Home e soluzioni Home Fitness. L’offerta completa che comprende una macchina cardio Swing Tower con Swing Bell e una panca TriaTrainer. È possibile l’integrazione della spalliera WallBars (10 /14 barre) e l’ercolina a cavo SlimBeam. Un perfetto mix per un’attività̀ cardio e per rassodare e rinforzare la struttura muscolare. È possibile inoltre creare sessioni fitness personalizzate utilizzando MyNOHrD.com, che offre più di 300 esercizi video sui dispositivi NOHrD e WaterRower.