Valentino Rossi adesso è davvero Leggenda! Ricevuto un prestigioso riconoscimento [VIDEO]

Sono in corso a Valencia i MotoGP Awards, la classica serata di gala che si tiene ogni anno, a fine stagione, per premiare i piloti che sono riusciti a rendersi protagonisti.

Non poteva mancare questa sera Valentino Rossi, che oggi a Valencia ha disputato l’ultima gara della sua carriera. Il Dottore è stato accompagnato dalla sua compagna Francesca Sofia Novello e ha ricevuto un riconoscimento prestigioso: il 9 volte campione del mondo è ufficialmente una leggenda della MotoGP, e ha ricevuto oggi la ‘medaglia’ di MotoGP Legend.

“Grazie a tutti, mi sono divertito molto“, ha affermato il Dottore dopo la premiazione.

When you hear the words ‘MotoGP Legend’, you think of @ValeYellow46! ✨

The Doctor is officially inducted at the #MotoGPAwards! 👏#GrazieVale pic.twitter.com/K96ejaYmLe

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 14, 2021