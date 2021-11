Abbracci, sorrisi e… malinconia! Valentino Rossi incontra Stoner: “non ce la faccio” [FOTO]

SportFair

A Portimao c’è un ospite speciale! Sul circuito portoghese è infatti presente Casey Stoner, che assiste dal vivo al weekend del Gp dell’Algarve, girovagando ai box Ducati e dando consigli ai piloti della ‘Rossa’.

L’ex campione australiano nei giorni scorsi ha parlato delle sue battaglie con Valentino Rossi e della sua decisione di ritirarsi a fine stagione a 42 anni. Anche il Dottore ha avuto modo di parlare dei duelli col suo ex rivale, dichiarando anche che avrebbe voluto incontrarlo per un saluto.

E così è stato! Valentino Rossi e Casey Stoner si sono incontrati oggi: un incontro davvero speciale fatto di sorrisi, abbracci e foto per immortalare il momento storico. La rivalità tra i due è terminata da tempo ormai ed entrambi nutrono rispetto reciproco.

Non è mancata un po’ di malinconia: Valentino Rossi ha infatti pubblicato nelle sue storie Instagram le foto scattate oggi, commentando “che piacere“, nello scatto con Stoner e invece “non ce la faccio, troppi ricordi“, in quello in compagnia di Stoner e Dovizioso, con tanto di faccina in lacrime.

Non è mancata la risposta sui social dell’australiano: “piacere tutto mio“, ha commentato Stoner.