Una vacanza di lusso nel mediterraneo conl nuovo Sanlorenzo SX76

Le Isole Ionie sono una delle mete più ambite del Mediterraneo per il noleggio di yacht di lusso. Città colorate, spiagge private e acque color smeraldo sono un invitante paradiso per gli ospiti. Per non parlare del cibo, del vino, della storia e dell’architettura in questa parte del mondo sono straordinari.

EKKA Yachts, una società di consulenza nautica con sede nel Mediterraneo, ha creato un itinerario entusiasmante in modo che gli ospiti possano godersi l’isola attraverso il Mar Ionio e il suo arcipelago. Le opportunità di visitare le spiagge nascoste di Paxos, scoprire antichi castelli a Corfù e fare sci nautico in calette private a Meganissi assicurano una vacanza indimenticabile. E lo yacht ideale per navigare nello Ionio? NIRVANA, un Sanlorenzo SX76 di 23 metri che farà base sull’isola di Lefkada proprio nel mezzo dello splendido arcipelago. È una delle barche più giovani della flotta charter greca ed ecco cosa la rende speciale:

Un nuovissimo Sanlorenzo SX76

Sanlorenzo costruisce yacht a motore di alta qualità dal 1958. Il cantiere italiano spinge i confini nel design e nella tecnologia per produrre alcuni degli yacht più eccezionali sull’acqua. NIRVANA è un nuovo Sanlorenzo SX76 2021 che bilancia un grande volume con le caratteristiche inconfondibili del marchio. Con i suoi 23,75 metri di lunghezza, NIRVANA offre una navigazione fluida e silenziosa navigando comodamente a 16 nodi. Ha stabilizzatori all’ancora che garantiscono il massimo comfort.

Aree esterne ottimizzate per l’intrattenimento

NIRVANA è stato costruito per intrattenere gli ospiti. Il beach club a tutto baglio è uno dei più grandi della sua categoria di dimensioni, con spazio extra per rilassarsi al sole, ballare sotto le stelle o tuffarsi nel mare fresco. Una piattaforma da bagno idraulica affonda nell’acqua, facilitando il lancio di una varietà di giochi d’acqua.

Il solarium può essere allestito per cene all’aperto per un massimo di 8 persone; è coperto da un hardtop che offre ombra e aria condizionata durante le calde giornate nello Ionio. Pannelli elettrici nell’hardtop e vetri scorrevoli aperti per gli ospiti che vogliono godersi la brezza marina. NIRVANA è dotato di sistemi audio e TV controllati da dispositivi mobili, con sistemi audio indipendenti in ogni area dello yacht. Gli ospiti possono giocare dai loro telefoni per aumentare il divertimento in acqua.

Per una fuga tranquilla, la prua di questo SX76 è uno spazio esterno privato, completo di prendisole e cuscini per prendere il sole ininterrottamente.

Alloggi per famiglie

NIRVANA sfrutta al massimo le aree abitative di bordo poiché vanta il volume più alto nella sua categoria di dimensioni. L’invitante interno è stato progettato con decorazioni contemporanee e comfort moderni. Finestre a tutta lunghezza fiancheggiano il salone del ponte principale offrendo luce naturale in un ambiente elegante. Una cucina a prua offre una vista a 360 gradi dell’acqua mentre gli ospiti si prendono una pausa per uno spuntino o una tazza di caffè.

Questo yacht charter Sanlorenzo può ospitare 8 persone in 4 comode cabine. La cabina armatoriale è dotata di un letto king-size, cabina armadio, vanity/scrivania e servizi privati. La cabina VIP e le due cabine doppie dispongono anche di servizi privati. Le cabine sono distribuite sul ponte inferiore, rendendolo un layout ideale per le famiglie.

Giochi d’acqua per ogni tipo di avventura

Palla di cannone nelle acque color smeraldo dello Ionio. L’equipaggio assisterà gli ospiti con i giocattoli per garantire un noleggio di yacht sicuro e avventuroso. NIRVANA viene fornito con un iAQUA, standup paddleboard, divano gonfiabile, attrezzatura da snorkeling per bambini e adulti, 2 Hobie Mirage Eclipse e 2 tavole Flite E-foil (su richiesta). Un Axopar 37 Cross Cabin – Brabus Line, può supportare il wakeboard e lo sci nautico per adulti, mentre la piattaforma da bagno idraulica SX76 è il luogo perfetto per i bambini per immergersi in acqua in sicurezza.

Come prenotare NIRVANA per il noleggio di yacht

ΝIRVANA è disponibile per il noleggio nello Ionio a partire da € 47.000 in bassa stagione e € 55.000 in alta stagione. Per prenotazioni contatta il tuo broker charter.