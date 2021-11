Tutto pronto per la Coppa Davis: Lexus auto ufficiale della competizione

SportFair

Domani, giovedì 25 novembre, prenderà il via la Davis Cup by Rakuten Finals 2021 in collaborazione con Lexus come sponsor automobilistico ufficiale della competizione. Le finali si terranno a Madrid dal 25 novembre al 5 dicembre. Come parte dell’impegno nella partnership, Lexus è responsabile del trasporto ufficiale al villaggio del tennis dei giocatori e delle squadre delle 18 nazioni concorrenti. Oltre alle finali di Madrid, la fase a gironi e i quarti di finale si disputeranno a Innsbruck (Austria), e a Torino dal 25 al 29 novembre.

La casa automobilistica di fama mondiale e la prestigiosa competizione condividono valori comuni, con entrambi che si sforzano di ottenere un lusso senza pari e di offrire esperienze indimenticabili sia per i clienti che per i fan. Il veicolo ufficiale del concorso, la nuovissima Lexus NX, annuncia l’introduzione di un nuovo capitolo per Lexus. NX mette in mostra nuove direzioni nel design esterno/interno e nuovi propulsori, che includono il primo ibrido elettrico plug-in di Lexus, miglioramenti dinamici che offrono un’esperienza di guida più gratificante e connessa, e la multimedialità e connettività di prossima generazione. NX utilizza anche specifiche tecnologiche avanzate per una maggiore sicurezza, comfort e praticità.

Lexus NX sarà anche protagonista di un’accattivante installazione presso il Pala Alpitour di Torino nei giorni di gara, per consentire a tutti i fan e addetti ai lavori di ammirare l’ultimo gioiello di casa Lexus.

La campagna “Feel More” di NX gioca sulle chiare connessioni con il tennis, uno sport noto per i suoi momenti di “sentimento” frenetici, altamente emotivi e spesso iconici, che si tratti di passione, felicità, tristezza e sorpresa. Durante la competizione, i canali di social media di Lexus rilasceranno contenuti esclusivi di interviste con i giocatori che riflettono sulle loro entusiasmanti e talvolta turbolente carriere nel tennis.