The American Way: il nuovo speciale Dazn con uno sguardo al Football del Ringraziamento

SportFair

DAZN presenta THE AMERICAN WAY, la nuova produzione che racconta le tre città che ospiteranno le partite di NFL nel Giorno del Ringraziamento: Detroit, Dallas e New Orleans. Un viaggio appassionante in tre puntate che porterà gli spettatori a immergersi nelle tradizioni e nella storia dell’America. La voce del racconto è quella dell’autore Francesco Costa, giornalista, saggista e grande esperto degli USA.

Negli Stati Uniti le tradizioni sono una cosa seria, e il Giorno del Ringraziamento è la più tradizionale delle feste americane: giovedì 25 novembre, migliaia di famiglie si divideranno tra tavole imbandite e televisione, per mangiare e tifare per le loro squadre NFL preferite.

Al centro di ogni episodio, il racconto di una città diversa e le curiosità più interessanti che porteranno lo spettatore nella cultura a stelle e strisce:

Detroit – anche detta la City of Champions: in una sola stagione, negli anni Trenta, le squadre di Detroit vincono NFL, World Series di baseball e Stanley Cup di hockey. Una città operaia e in perenne ricerca di riscatto, sia nella vita quotidiana sia nello sport.

Dallas – è qui che è nato il termine “Super Bowl” e dove i Cowboys hanno vinto cinque volte il titolo, con un totale di otto finali messe a segno sono la squadra con il valore economico più alto al mondo: cinque miliardi di dollari.

New Orleans – “Let the good times roll”, così gli abitanti di New Orleans hanno sempre vissuto la vita, dopo Katrina la città è ripartita e l’ha fatto con i propri tempi, potendo contare sui Saints e sul Superdome, il più grande stadio coperto del mondo, teatro della sfida con i Buffalo Bills nel giorno del Ringraziamento.

Ecco il calendario dei prossimi incontri previsti il giorno del Ringraziamento, disponibili su DAZN (Attiva ora/Abbonati ora a DAZN a 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi):