Spartak-Napoli, bufera di neve a Mosca prima del match: si gioca con il pallone rosso [FOTO]

SportFair

Il Napoli scende in campo contro lo Spartak Mosca per la partita della quinta giornata della fase a gironi di Europa League, si tratta di una sfida fondamentale per la qualificazione al prossimo turno. La squadra di Luciano Spalletti è reduce dal ko contro l’Inter, la prima sconfitta in campionato. Il Napoli guida la classifica con 7 punti, ma la graduatoria è cortissima con Legia, Leicester e Spartak in corsa.

Lo stadio dello Spartak Mosca, prima del match, era quasi interamente ricoperto di neve. Immediato l’intervento degli operatori per rendere il campo agibile, la situazione è al momento sotto controllo, ma si gioca con il pallone rosso. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.