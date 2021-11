Sinner commovente e commosso: la dedica per Berrettini è speciale [FOTO]

SportFair

Esordio davvero strepitoso quello di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. Il tennista altoatesino, che ha preso il posto di Berrettini, ritiratosi per infortunio, ha asfaltato questa sera il suo avversario e amico Hurkacz all’esordio nel torneo di Torino.

Sinner diventa il secondo tennista italiano a vincere una partita alle Finals, e tornerà in top-10 a fine torneo, ma soprattutto resta in corsa per accedere alle semifinali deltorneo. Una prestazione superlativa quella di Sinner, che a fine match ha reso omaggio al suo amico e collega Berrettini.

L’altoatesino gli ha mandato un messaggio speciale, firmando la telecamera: “Matteo sei un idolo“, ha scritto, disegnando anche un cuore.

Nell’intervista post match Sinner si è poi commosso parlando del tennista romano ritiratosi per infortunio agli adominali: “questo torneo lo giochiamo per Matteo, perchè è un grandissimo giocatore, lo sappiamo, ma è una persona incredibile,. Mi dispiace che non abbia potuto giocare. Teniamo nel cuore Matteo, speriamo che si riprenda“.