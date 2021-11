Self Love is First Love, lo speciale evento di Intimissimi per celebrare l’unicità della bellezza femminile [FOTO]

SportFair

Perché cercare qualcuno che cambi la nostra vita, quando quella persona potremmo trovarla ogni giorno davanti a uno specchio? Per tante donne, è questo il segreto della vera consapevolezza: l’amor proprio, non è mai egoista.

Per questo il 9 novembre Intimissimi ha ospitato al Teatro Gerolamo di Milano l’evento “Self love is first Love”, un talk in cui tante donne diverse per età, attitudine e professione si sono confrontate su un tema attualissimo: parlando di intimità ed empatia al femminile. Imparare ad amarsi dentro e fuori, apprezzandosi nelle proprie virtù come in ogni punto debole, è un esercizio che ciascuna dovrà applicare riconoscendo la propria bellezza. Unica, come quella di qualsiasi altra donna. Un’unicità di cui Intimissimi si fa portavoce con un vasto assortimento di modelli e stili in grado di vestire ogni forma, ciascuna perfetta a modo suo. Un design impeccabile per sentirsi bene fuori, ma anche dentro.

Argomenti essenziali come quelli del body positive e dell’inclusività, con Intimissimi, hanno trovato una nuova profondità grazie a questo momento di conversazione: parole che nella serata non sono state icona di un semplice trend, per diventare base di un reale scambio. In cui tanti racconti personali hanno dimostrato che essere padrone della propria storia, e amarla, è la cosa più coraggiosa che faremo mai.

Un’alchimia perfetta di imprenditrici, manager, talent e grandi professioniste si è confrontata su cosa davvero significhi prendersi cura di sé, dare il meglio in qualsiasi istante, valorizzandosi sotto ogni aspetto. Amando il proprio corpo ed esprimendo liberamente il proprio spirito si potranno stabilire quelle relazioni autentiche che, nella vita, ci aiuteranno a migliorare ancora di più.

Un “Manifesto della Bellezza” che in questa serata ha trovato volto e parole in donne più che mai brillanti. Sul palco, come moderatrice d’eccezione, la conduttrice tv, attrice, cantante ma anche podcaster di successo Lodovica Comello ha condotto un dialogo che ha visto in primo piano l’imprenditrice digitale, icona di moda italiana Chiara Ferragni, Digital Ambassador Intimissimi. Ma anche l’istrionica business woman Cristina Fogazzi (alias L’Estetista Cinica), imprenditrice e influencer, fondatrice di un brand beauty che ha rivoluzionato l’approccio alla bellezza femminile, riscrivendone i canoni in un’ottica di body positivity, restituendo valore all’autenticità e all’accettazione di sé. Questo simposio ha alternato anche le voci della conduttrice televisiva, speaker radiofonica, influencer e scrittrice Daniela Collu che parla di arte, di comunicazione, di amore, di società e della giovane content creator statunitense Tia Taylor, nota per la sua rubrica “una donna che conta”. E poi la book blogger Francesca Crescentini (in arte @Tegamini), traduttrice editoriale e content creator curiosa, che da più di dieci anni parla di libri sul web. Ma anche la mental coach Nicoletta Romanazzi, esperta in strategie e tecniche di mental training che hanno portato moltissimi sportivi olimpionici e calciatori di seria A a raggiungere con successo i propri obiettivi e la conduttrice televisiva e radiofonica Katia Follesa, nota al grande pubblico per la sua comicità e ironia. Terminando con la ginnasta e campionessa olimpica Carlotta Ferlito e la psicoterapeuta Sara Doni, esperta in psicoterapia breve strategica, che aiuta a risolvere problemi complessi in modo semplice pratico e in tempi brevi.

Un fil rouge di femminilità forte e vitale unisce quest’importante progetto all’ultima campagna Intimissimi che, grazie al claim “Bella a modo tuo”, rende omaggio al Self Love. Davanti a uno specchio, la propria immagine non sarà più qualcosa da combattere: diventando prima complice e amica fidata, saprà parlare al mondo del nostro splendore. Perché sentirsi bene non solo nelle proprie forme, ma anche in ciò che si indossa, è fondamentale. Portando alto quel fascino unico che per sempre, in Intimissimi, troverà il suo alleato: non un caso che il marchio abbia scelto di ampliare la gamma delle coppe arrivando fino alla settima taglia per tanti modelli di reggiseno, da versioni con ferretto ai più morbidi e destrutturati. Unendo bellezza, performance e funzionalità.

Un appuntamento imperdibile per scoprire i tanti volti del femminile, nel loro pensiero e nella loro quotidianità. E’ stato possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale Instagram Intimissimi o della moderatrice, ma anche sul sito del brand.

E per chi l’avesse persa, niente paura: l’experience sarà disponibile in versione integrale sul sito Intimissimi e sul suo profilo IG TV.