Roma, la terza maglia è entusiasmante: la divisa in stile Barcellona, tre colori e il lupetto di Gratton [FOTO]

La pausa per le Nazionali ha permesso alla Roma di ricaricare le batterie in vista della ripresa del campionato. Le ultime partite non sono state di certo all’altezza, la squadra non è stata entusiasmante tra campionato e Conference League. In Serie A occupa la sesta posizione, ma è reduce da due sconfitte consecutive, dovrà ritrovare gioco e risultati già dalla gara contro il Genoa.

Nel frattempo è stata presentata la terza maglia. La Roma e New Balance hanno svelato tutti i dettagli, la divisa viene presentata con un sorprendente color oro. La maglia rappresenta un nuovo capitolo nel legame tra la Roma il Lupetto, iconico simbolo comparso per la prima volta sulle divise nel 1978 e diventato parte integrante dell’identità del Club. Il colore principale è il giallo, mentre le maniche sono blu navy con bordini rossi. Dalla spalla sinistra parte una striscia diagonale rossa e blu navy che arriva fino al fianco destro, incorniciando lo stemma all’altezza del cuore. La nuova maglia ha entusiasmato i tifosi. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.