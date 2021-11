Presentata la Grande Partenza del Giro d’Italia 2022: il via in Ungheria, altimetria e percorso delle prime tre tappe

SportFair

L’attesa è terminata! La Grande Partenza del Giro d’Italia 2022 è stata presentata. La corsa rosa, quest’anno, sarà svelata con un nuovo format inedito e, dunque, per scoprire quali saranno le tappe di tutto il percorso che i corridori dovranno fare per le tre settimane della grande corsa a tappe italiana, bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Oggi è stata svelata la Grande Partenza, che sarà in Ungheria: il Giro d’Italia 2022 partirà infatti da Budapest, dove ci sarebbe dovuto essere il via del Giro d’Italia di due anni fa, prima della pandemia di Covid-19. Le tappe però sono cambiate rispetto a quelle di due anni fa: la prima tappa, da Budapest a Visegrad, sar in linea, con un arrivo su un strappo, il secondo giorno si terrà invece la cronometro, mentre il terzo una tappa per velocisti.

Il resto del percorso verrà svelato in 4 momenti distinti: