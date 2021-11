Inizia l’ultimo weekend di gara di Valentino Rossi: omaggio speciale a Valencia [FOTO]

SportFair

A Valencia si respira un’aria malinconica, ma al tempo stesso di festa: al circuito Ricardo Tormo c’è un’atmosfera magica e davvero speciale poichè inizia l’ultimo weekend di gara di Valentino Rossi.

Domenica il Dottore correrà l’ultima gara della sua carriera di MotoGP e a Valencia sarà un omaggio continuo. Tra murales, striscioni e tanto altro, Valentino Rossi ha vissuto un primo momento davvero speciale grazie a Dorna che gli ha voluto fare un regalo splendido: il Dottore si è ritrovato davanti le moto con le quali ha vinto i suoi 9 titoli mondiali.

Valentino Rossi ha rivissuto momenti davvero speciali, tra battute e commenti: il Dottore ha anche fatto una battuta a Puig nel tentativo di ricevere le Honda, le uniche moto che non possiede, per poi immortalare questo momento con scatti in solitaria e altri in compagnia di staff, amici e, ovviamente, della sua Francesca Sofia Novello col pancione.