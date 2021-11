Dyson cambia colore per le festività natalizie: svelate le nuove colorazioni in edizione speciale Blu di Prussia e rame [FOTO]

SportFair

Dyson svela le nuove colorazioni in edizione speciale Blu di Prussia e rame, in esclusiva per il periodo delle feste 2021. Disponibili per tutta la gamma di dispositivi per la cura di capelli Dyson, le nuove colorazioni traggono ispirazione dall’approccio ingegneristico di Dyson e dai progetti di ricerca condotta su materiali, colori e finiture.

La scelta del colore Blu di Prussia era già stata fatta dagli ingegneri impegnati nello sviluppo del progetto del Dyson Electric Vehicle, dove il colore era una vera e propria priorità per il team di progettazione. Alla ricerca di una palette di colori senza tempo ed elegante per gli interni dell’auto, il team si era concentrato per individuare un’alternativa al nero. Infatti, sebbene James Dyson ritenga questo colore chic, elegante e neutro, è anche convinto che venga usato troppo spesso.

Fondatore e Chief Engineer, James Dyson ha detto: “Selezioniamo in modo mirato e non scontato i colori per la nostra tecnologia. La nuova colorazione Blu di Prussia è stata originariamente scelta per la nostra auto, volevamo introdurre dei colori interessanti nell’industria automobilistica, che è normalmente dominata dal nero.”

Gli ingegneri Dyson attribuiscono grande rilevanza ai colori, scelti con l’obiettivo di mettere al centro la tecnologia ed evidenziarne la centralità. Contribuiscono al raggiungimento di questo obiettivo anche gli eleganti accenti color rame che in questa nuova gamma in edizione speciale hanno lo scopo di enfatizzare le feature uniche di ciascun prodotto, come l’apertura circolare dell’asciugacapelli Dyson SupersonicTM e le lamine flessibili della piastra Dyson CorraleTM.

I prodotti Dyson nell’esclusiva colorazione Blu di Prussia e rame saranno disponibili nei Dyson Demo Store e su Dyson.com a partire da ottobre. Ogni tool – l’asciugacapelli, lo styler o la piastra – è presentato in una speciale gifting edition che include anche una selezione di accessori, tra cui una custodia e una spazzola e un pettine* progettati da Dyson. Il pettine districante è progettato con una dentatura larga e liscia per scorrere tra i capelli asciutti e bagnati e districarli con la minima frizione, mentre la spazzola piatta è progettata per essere utilizzata con l’asciugacapelli ed è dotata di una sospensione a cuscino d’aria per il comfort del cuoio capelluto.

Piastra Dyson CorraleTM

Adatta a tutti i tipi di capelli, la piastra Dyson Corrale™ è dotata della pionieristica tecnologia a lamine flessibili, progettate per applicare calore e pressione uniformi ad ogni passata, riducendo la necessità di calore elevato.

Combinata con la tecnologia della batteria agli ioni di litio a 4 celle Dyson, la piastra Dyson Corrale™ è lo strumento perfetto per chiunque voglia prendersi cura dei propri capelli con meno danni da calore estremo, senza però compromettere lo styling. La possibilità di usarla senza filo permette di realizzare styling in ogni luogo, dall’ufficio alla pista da ballo, ideale per creare look completi o per i ritocchi veloci prima di un appuntamento.

La piastra Dyson Corrale™ offre tre impostazioni di calore – 165°C, 185°C o 210°C – utilizzando un sensore al platino che misura la temperatura 100 volte al secondo. Questa tecnologia comunica con un microprocessore che a sua volta controlla il sistema di riscaldamento per fornire calore preciso e accurato.

La gifting edition – contenente la piastra Dyson CorraleTM nel colore Blu di Prussia e rame, il kit spazzola e pettine e la custodia rigida – è disponibile al prezzo di 449€ nei Dyson Demo Store e su Dyson.it.

Corrale Gifting: www.dyson.it/cura-dei-capelli/piastra-dyson-corrale/blu-rame

Asciugacapelli Dyson SupersonicTM

Progettato per diversi tipi di capelli, l’asciugacapelli Dyson SupersonicTM è potente e veloce. Utilizza un flusso d’aria veloce e mirato ed è progettato per essere tenuto in mano facilmente, è più silenzioso di altri asciugacapelli e dispone di un controllo intelligente della temperatura per proteggere i capelli dai danni da calore estremo.

A differenza degli asciugacapelli tradizionali, l’asciugacapelli Dyson SupersonicTM misura la temperatura dell’aria più di 40 volte al secondo per regolare la temperatura dell’aria in uscita. Dotato della tecnologia Dyson di controllo intelligente del calore, l’asciugacapelli Dyson Supersonic™ previene i danni da calore estremo per proteggere la lucentezza dei capelli.

La gifting edition – contenente l’asciugacapelli Dyson SupersonicTM Blu di Prussia e rame, il kit spazzola e pettine e la custodia rigida – è disponibile al prezzo di 399€ nei Dyson Demo Store e su Dyson.it.

Supersonic gifting: www.dyson.it/cura-dei-capelli/dyson-supersonic/blu-rame

Styler Dyson AirwrapTM

Acconciare i capelli non significa danneggiare i capelli. Come l’asciugacapelli Dyson SupersonicTM, lo styler Dyson AirwrapTM è dotato della tecnologia di controllo intelligente del calore, che permette di ottenere lo stile desiderato adoperando temperature più basse ed evitando così i danni da calore estremo.

Il cuore dello styler Dyson AirwrapTM è il motore digitale Dyson che crea un effetto noto come “effetto Coanda”. La potenza generata dal motore crea un getto d’aria ad alta velocità che scorre sulla superficie degli accessori dello styler Dyson Airwrap™. A causa delle differenze di pressione, il flusso d’aria si attacca alla superficie, creando quello che è conosciuto, appunto, come effetto Coanda. Sfruttando questo principio, il team di aerodinamica Dyson ha creato un modo per acconciare i capelli combinando il flusso d’aria con il calore. Il risultato, che si scelga di arricciare, ondulare, lisciare o semplicemente asciugare i capelli, è un look naturale con una finitura elegante.

Ogni styler Dyson Airwrap™ può essere personalizzato con una gamma di accessori per adattarsi a ogni tipo e lunghezza di capelli, stile e look desiderato, compresi coni più lunghi per i capelli oltre le scapole e spazzole più piccole per capelli corti e frange.

La gifting edition – contenente lo styler Dyson AirwrapTM Blu di Prussia e rame, il kit spazzola e pettine, la travel bag e la custodia rigida – è disponibile al prezzo di 499€ nei Dyson Demo Store e su Dyson.it.

Airwrap Complete Gifting: www.dyson.it/cura-dei-capelli/styler-dyson-airwrap/complete-blu-rame

Airwrap Complete Long Gifting: www.dyson.it/cura-dei-capelli/styler-dyson-airwrap/complete-long-blu-rame

È possibile scoprire e toccare con mano la gamma per la cura dei capelli Dyson presso i Beauty Lab. Situati all’interno dei Dyson Demo Store in tutto il mondo, questi ambienti di styling offrono una diagnosi dei capelli e uno styling personalizzato con la gamma completa di prodotti Dyson. È possibile prenotare il proprio appuntamento di styling al seguente link: https://italy.dyson-demo.com/appointment.

Per scoprire la tecnologia Dyson per la cura dei capelli e acquistare i prodotti, visitare il sito dyson.it. Per maggiori informazioni e approfondimenti relativi al mondo Dyson, visitare Dyson Newsroom all’indirizzo al seguente link: https://www.dyson.it/newsroom/overview.