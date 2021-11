Nove25 presenta Odissea: la nuova capsule collection ideata da Levante

SportFair

Nove25 è lieto di presentare Odissea, l’esclusiva capsule collection di gioielli in argento ideata da Levante, ispirata da uno dei due più grandi poemi epici greci attribuiti al poeta Omero. Composta da 4 anelli (chevalier Ulisse, chevalier Sirene, fedina Penelope, fedina Polifemo) e un orecchino in due varianti cromatiche (Circe), la capsule è stata prodotta in argento 925 con bagno galvanico in oro giallo. Il design dei gioielli prende vita dall’iconografia dell’antichità classica, proposta in chiave contemporanea come da DNA del brand Nove25.

Questi, nel dettaglio, i significati di ogni gioiello:

Chevalier Ulisse: ispirato all’incontro tra Ulisse e Penelope, il ritorno a casa.

Chevalier Sirene: le sirene che ingannano, uno scrigno in madreperla dove si cela il loro segreto

Fedina Penelope: ispirata alla tela t essuta da Penelope, una fedina

torchon

Fedina Polifemo: il graffito abbozzato di un occhio e una ferita

Orecchino Circe: maga e dea, bene e male, complice e amante

Levante racconta le sue creazioni:

SIRENE

“Conosci te stesso”. Così le Sirene, attraverso il loro canto, sanno ammaliare gli uomini in modo diverso, ne conoscono i desideri più profondi per riuscire a catturarli. Non è dalla sirena che deve realmente difendersi Ulisse ma dalle proprie tentazioni.

ULISSE

“Ci sono doni più grandi. Nascere, morire e nell’intervallo vivere come un uomo”. L’eroe astuto, coraggioso e intelligente, adopera ogni mezzo possibile per ritornare nella sua Itaca. Rifiutare l’immortalità pur d’essere un uomo libero di riprendere il viaggio verso casa.

POLIFEMO

“Nessuno, amici, m’uccide d’inganno e non con la forza”. Polifemo simboleggia il grande ingegno di Ulisse contro un mostro terrificante e di scarso intelletto. Una vera guerra tra due mondi: civiltà e intelligenza contro mostruosità e forza”.

CIRCE

“Rimani e questa notte l’Olimpo conoscerà un nuovo Dio”. Il doppio volto di una donna, maga e dea, libera e solitaria, indipendente e ricca di sentimenti comuni ai mortali tanto da finire per innamorarsi di Ulisse”.

PENELOPE

“Abbiamo per noi dei segni segreti, che noi sappiamo e non gli altri”. Simbolo di speranza e fedeltà, è senza tempo l’amore di Penelope, anche oltre l’attesa del ritorno di Ulisse. È un perenne presente, in una tela che si cuce e si scuce, in un focolare sempre acceso”.

La collezione Odissea è disponibile presso gli store Nove25 e su www.nove25.net