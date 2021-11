DC Neymar, il nuovo taglio di capelli ispirato a Batman: sulla testa il simbolo del pipistrello [FOTO]

SportFair

Neymar è considerato uno degli attaccanti più forti in circolazione, è molto dotato tecnicamente ma nelle ultime stagioni ha fatto i conti con problemi di continuità e con qualche infortunio di troppo. L’intenzione è quella di trascinare il Psg verso traguardi importanti, in più può essere considerato un punto di riferimento per la Nazionale brasiliana. I Verdeoro si preparano a scendere in campo per due partite delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. La squadra di Tite guida la classifica del girone con 31 punti (10 vittorie e 1 pareggio) e sarà chiamata dalle gare contro Colombia e Argentina.

Neymar è salito alla ribalta anche per situazioni che non riguardano proprio l’aspetto tecnico. L’attaccante continua a sfoggiare un look stravagante, gli ultimi scatti hanno fatto il giro del web. Il calciatore del Psg ha messo in mostra un pipistrello sui capelli in occasione dell’ultimo allenamento del Brasile, il nuovo taglio è spaventoso ed è ispirato a Batman. In alto la FOTOGALLERY.