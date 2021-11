Milan-Inter, le coreografie sono da brividi: la dedica per le vittime Covid e sanitari [FOTO]

SportFair

Un derby è sempre un derby, soprattutto quando si tratta di Milan e Inter. E’ una partita per le zone altissime del campionato di Serie A, il rendimento della squadra di Stefano Pioli è stato veramente impressionante e l’obiettivo è sorpassare il Napoli dopo il pareggio della squadra di Spalletti contro il Verona. Percorso positivo anche per i nerazzurri, la compagine di Inzaghi ha conquistato due vittorie consecutive.

Dopo momenti molto difficili dovuti alla pandemia, finalmente si sta tornando alla normalità. Il colpo d’occhio dello stadio San Siro è veramente spettacolare, le coreografie delle due tifoserie sono mozzafiato. La dedica per le vittime Covid e sanitari. “A chi ha lottato, a chi non ce l’ha fatta. A chi ha combattuto in prima linea per salvare la nazione. Rendiamo onore a tutte queste persone, dedicandogli la coreografia più importante della stagione”, recitano quattro striscioni. “Campioni d’Italia”, scrivono i nerazzurri. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini