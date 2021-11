I Maneskin vincono gli MTV Ema: la band italiana premiata dalla superstar WWE McIntyre

SportFair

Un altro trionfo per i Måneskin, che continuano a volare in questo incredibile 2021. La band italiana ha vinto anche gli MTV Europe Music Awards ed è stata premiata dalla Superstar WWE Drew McIntyre, che poi si è anche intrattenuto nel backstage con i nostri connazionali, complimentandosi nuovamente per il successo. McIntyre, ex WWE Champion, è stato fra i presentatori dell’evento e ha portato un po’ del magico mondo della WWE sul palco di Budapest, premiando la band italiana, già vincitrice del Festival di Sanremo 2021 e dell’Eurovision Song Contest qualche mese fa. Ecco la foto scattata da Drew McIntyre e i Måneskin dopo lo show.