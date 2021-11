Le lacrime, la dedica sul muro di Valencia e quel dolce ritorno al lavoro di ombrellina: Francesca Sofia Novello omaggia in maniera speciale il suo Valentino Rossi [FOTO]

SportFair

Col Gp di Valencia 2021 è finita un’era! Valentino Rossi ha detto addio alla MotoGp, felice, circondato dalle persone che lo amano. A Valencia, in un weekend di gara così storico, importante e speciale, non poteva di certo mancare Francesca Sofia Novello, compagna del Dottore e presto madre della sua prima figlia.

Un weekend difficile da gestire a livello emotivo, soprattutto in stato di gravidanza, quando è noto che le emozioni si affrontano in maniera molto più intensa del normale. Francesca Sofia Novello, infatti, nel giro d’onore a fine gara non è riuscita a trattenere le lacrime di commozione, ma è quanto accaduto prima del Gp spagnolo a colpire dritto al cuore di tutti gli appassionati delle due ruote.

Prima, la bella modella italiana ha messo la sua firma sul muro di Valencia dedicato al Dottore: “sei l’emozione più bella della mia vita, ti amo. Franci“.

Successivamente, Francesca Sofia Novello è tornata indietro nel tempo, a quando lavorava come ombrellina, lavoro che le ha fatto incontrare l’uomo della sua vita: la modella si è infatti posizionata in griglia al fianco del suo Valentino Rossi per proteggerlo dal sole col suo ombrello, per un momento davvero unico, speciale e romantico.