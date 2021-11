La rinascita di Andrea Bertolacci, il centrocampista re dei marcatori: la moglie sorella di un calciatore e l’esultanza con le iniziali M e L

SportFair

Andrea Bertolacci in versione… bomber. Dalla Turchia arriva una storia veramente curiosa, il centrocampista guida la classifica marcatori in campionato ed è praticamente rinato dopo alcune stagioni altalenanti. E’ un calciatore del Fatih Karagümrük, società turca che disputa il massimo campionato. La squadra è reduce dal pareggio contro il forte Galatasaray. Il marcatore? Ovviamente Bertolacci su assist di un’altra vecchia conoscenza, Fabio Borini. La squadra si trova all’ottavo posto della classifica con 19 punti in 12 partite, la graduatoria è però cortissima ed il secondo posto è distante appena 4 punti. La vera rivelazione è Andrea Bertolacci, calciatore di grande qualità ma che nell’ultimo periodo si è riscoperto devastante dal punto di vista realizzativo.

La storia di Bertolacci

Andrea Bertolacci è un centrocampista italiano, classe 1991. Si tratta di un calciatore completo in grado di ricoprire diversi ruoli, da interno a mezzala e trequartista. E’ bravo dal punto di vista tecnico e si è messo in mostra per la qualità di inserimento, la sua carriera è stata molto condizionata dagli infortuni. E’ cresciuto nelle giovanili della Roma, ma la prima vera esperienza è stata con la maglia del Lecce, è riuscito subito a dimostrare le sue qualità. La stagione della definitiva consacrazione è con il Genoa, si trasferisce addirittura al Milan. Torna al Genoa e si trasferisce nell’altra squadra di Genova, la Sampdoria. Rimane svincolato e dopo qualche mese trova l’accordo a sorpresa con il Fatih Karagümrük. Nel corso della carriera ha indossato anche la maglia della Nazionale.

L’esperienza con il club turco si sta confermando entusiasmante. Bertolacci guida la classifica marcatori del campionato turco con gli stessi gol degli attaccanti Okaka e Bakasetas, sette gol in otto giornate di campionato è una media da bomber vero.

Anche la sua vita privata regala soddisfazioni. Da dieci anni è legato con Nicole Murgia, prima come fidanzata e adesso come moglie. La 28enne è un’attrice e sorella del calciatore Alessandro. Sono due i figli nati dalla relazione: Matias e Lucas. Andrea esulta dopo i gol proprio con le iniziali M e L, sul braccio ha tatuato il volto di Nicole. Per la sua svolta professionale è stata importante la figura di un mental coach, è riuscito subito ad adattarsi in una nuova città. In alto la FOTOGALLERY con le immagini della vita privata di Bertolacci e della moglie Nicole Murgia.