La nuova maglia pre-partita della Juventus è discutibile: strisce a zigzag arancione, turchese e rosa [FOTO]

Nonostante le ultime due stagioni deludenti, la Juventus continua ad essere considerato uno dei club più importanti al mondo. La società sta affrontando alcune difficoltà dal punto di vista economico e sportivo, ma il futuro si preannuncia ricco di soddisfazioni. Sono tantissimi i tifosi bianconeri in giro per il mondo e molti hanno acquistato la maglia della Vecchia Signora.

Il campionato si ferma per la pausa per le Nazionali, al rientro la squadra di Allegri sarà chiamata da una serie di partite molto importanti. Nel frattempo sono state pubblicate alcune foto della nuova maglia che i bianconeri indosseranno nel pre-partita a partire dalla seconda parte di stagione. Le indiscrezioni sono arrivate dal sito Footyheadlines che ha presentato in anteprima la nuova maglia che è stata sia apprezzata che criticata dai tifosi: un motivo con strisce a zigzag di colore arancione, turchese e rosa, separate da una banda nera. Il logo ed il marchio Adidas in bianco. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.