L’ultimo giro in pista di Valentino Rossi: l’emozione del Dottore nell’evento Yamaha [FOTO]

E’ stata una giornata speciale per Valentino Rossi. Il Dottore aveva annunciato l’addio alla MotoGp, il gran premio di Valencia è stato l’ultimo. Il Dottore è stato protagonista di una carriera entusiasmante, sono arrivate tante vittorie e ben 9 titoli mondiali. Nella giornata di oggi è andato in scena l’evento “One More Lap” organizzato da Yamaha. Valentino Rossi è stato accolto da tantissimi tifosi, il Dottore è arrivato a bordo di una fiammante Yamaha.

In tanti hanno chiesto un passo indietro sul ritiro, ma Valentino Rossi non ha intenzione di cambiare idea: “a gennaio corro con la Ferrari ad Abu Dhabi, una gara che faccio spesso. Per l’anno prossimo invece non ho ancora deciso, ci sono due o tre campionati. Vedremo nelle prossime settimane con chi correrò sulle quattro ruote”. Tanti regali per il Dottore su tutti una piccola moto, destinata alla figlia in arrivo. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini dell’evento.