Invasione di campo… tenerissima in Irlanda-Portogallo: bimba in lacrime corre da Cristiano Ronaldo e riceve in dono la sua maglietta [FOTO e VIDEO]

Lo sport è qualcosa di davvero magico. Lo sport riesce a regalare momenti unici, speciali, commoventi, ma anche tenerissimi e dolci. A fare il giro del mondo, dopo le partite di qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio, questa sera, sono delle immagini davvero speciali che arrivano da Dublino, dove si è disputata la sfida tra Irlanda e Portogallo, terminata 0-0. Nonostante la situazione dei portoghesi non sia del tutto positiva, con la qualificazione diretta che si deciderà solo nel prossimo match, in programma il 14 novembre, nello scontro diretto con la Serbia, Cristiano Ronaldo è riuscito ad essere comunque autore di un gesto da vero campione. A fine match, infatti, una bambina ha fatto invasione di campo ed è corsa in lacrime ad abbracciare il suo idolo. Cristiano Ronaldo, nonostante la piccola fosse affiancata da alcuni uomini, pronti a scortarla fuori dal campo, le ha consentito di avvicinarsi e abbracciarlo, per poi regalarle la sua maglietta.