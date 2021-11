Brutto infortunio per Neymar durante St. Etienne-PSG, la caviglia fa crac [FOTO e VIDEO]

SportFair

La sfida St. Etienne-PSG ha regalato spettacolo puro in Ligue 1. La squadra di Parigi ha trionfato 3-1, ma non senza qualche preoccupazione. Neymar, infatti, si è infortunato alla caviglia sinistra. Il calciatore brasiliano e finito a terra dopo un contrasto con un suo avversario, Macon, ed è stato costretto ad abbandonare il campo da gioco in barella perchè incapace di camminare.

Neymar è apparso dolorante ed in lacrime, ma non si è ancora a conoscenza dell’entità dell’infortunio.